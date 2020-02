SSP, Austrália: Krummenacher lidera sessão livre interrompida A sessão interrompida deixou a MV Agusta na frente desporto MotoSport desporto/ssp-australia-krummenacher-lidera-sessao_5e58aec3b34dee12adbf50ef





O início dos treinos livres a seco trouxe euforia entre os jovens das Supersport, com nomes como Oli Bayliss (Yamaha Cube) a passar momentaneamente pelo comando, mas poucas voltas volvidas, a ordem normal voltou a reinar, com Locatelli (Yamaha Evan Bros.) de novo à frente, seguido de muito perto por Krummenacher (MV Agusta) e, uns minutos depois, ainda mais de perto por Steve Odendaal, que ficou a 0,028 milésimas do tempo do Italiano de 1:33.805.

Também na luta, um pouco mais atrás, apareciam Cluzel e Perolari (Yamaha GMT), De Rosa (MV Agusta), Soomer, Mahias e Oncu, com Viñales a sofrer uma queda.

Com a sessão anterior ainda disputada com pista húmida, havia muito a afinar nas motos, pelo que a meia hora do final não estava praticamente nenhum dos 23 pilotos em pista.

Viñales encetou uma recuperação até perto do Top 10, mas aparte essa mudança, longos minutos passaram até que os pilotos começassem a regressar gradualmente à pista.

Quando houve mudança, esta veio com um tempo canhão de Krummenacher, o Suiço campeão a colocar a MV Agusta à frente com 1:33.701.

A 22 minutos do final, porém, a sessão foi interrompida pela necessidade de mudar de pneus, ficando os resultados da primeira parte do treino sem alteração durante muito tempo até a sessão ser retomada.

Supersport, FP2 Top 10

1 1 R. Krummenacher –MV Agusta 1:33.701

2 55 R. Locatelli – Yamaha Evan Bros. 1:33.805 +0,104

3 4 S. Odendaal – Yamaha Ten Kate 1:33.833 +0,132

4 94 C. Perolari – Yamaha GMT94 1:34.002 +0,301

5 16 J. Cluzel- Yamaha GMT94 1:34.164 +0,463

6 5 P. Oettl – Kawasaki Pucetti 1:34.222 +0,521

7 3 R. De Rosa – MV Agusta 1:34.282 +0,581

8 38 H. Soomer – Yamaha Kallio 1:34.431 +0,730

9 44 L. Mahias – Kawasaki 1:34.697 +0,996

10 61 C. Öncü – Kawasaki 1:34.857 +1.156