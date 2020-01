SSP: As estrelas que vieram da Moto2 A carreira de corrida de um piloto profissional pode seguir caminhos muito diferentes, mas há um padrão emergente nas últimas temporadas... desporto MotoSport desporto/ssp-as-estrelas-que-vieram-da-moto2_5e1891e2281deb1beb13bb24





O Campeonato do Mundo de Supersport de 2020 parece ter mais talento internacional do que nunca, com muito talento vindo do Campeonato do Mundo de Moto2.

Grandes nomes competirão no que é uma das mais ferozes escaladas do Campeonato Mundial de Supersport em memória recente, e há também o regresso da equipa de SSP de maior sucesso.

Da equipa vencedora do título em 2019 às formações estabelecidas que buscam recuperar o título, 2020 terá uma grelha forte e competitiva.

A equipa SSP da Bardahl Evan Bros. contratou Andrea Locatelli para 2020, e o ex-finalista no pódio de Moto3 e sexto colocado entre as Moto2 muda assim para as Supersport.

O italiano ainda não sabe qem vai ser o seu companheiro de equipa, mas Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) fará parte da família Yamaha.

O sul-africano é um ex-campeão europeu do CEV Moto2 e teve experiência na Moto2 com vários fabricantes de chassis.

Juntando-se a Locatelli e Odendaal na grelha da Moto2, estará Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing), mais um ex-vencedor da corrida em Moto3 a mudar do paddock de MotoGP para as SSP.

Oettl está ansioso por imitar o sucesso do ex-compatriota Sandro Cortese em Moto2 em 2018, quando o alemão se tornou campeão da categoria.

Houve muitos outros sucessos para ex-estrelas de Moto2 nas SSP, com Kyle Smith (Team Pedercini Racing) a vencer corridas de SSP depois de vir da Moto2 em 2013.

O britânico Gino Rea também teve sucesso em ambos os paddocks antes de se mudar para coisas novas no Britânico duas temporadas atrás.

Até o piloto de SSP mais bem sucedido de todos os tempos – Kenan Sofuoglu – experimentou a ação da Moto2 em 2011 e alcançou um pódio.

Outros pilotos na grelha atual que estiveram na Moto2 incluem Isaac Viñales, que terminou a temporada de 2019 com três pódios consecutivos e se tornou o primeiro espanhol em SSP a fazê-lo desde Joan Lascorz em 2010, em Miller Motorsport Park, Misano e Brno.

Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) também apareceu em seis corridas de Moto2 antes de mudar para as SSP, enquanto Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) se tornou o primeiro piloto a vencer corridas em Moto2 e SSP (Silverstone 2010 e Monza 2012, respetivamente).

No entanto, apenas Sandro Cortese, em 2018, conseguiu vencer o campeonato vindo da Moto2 e, de fato, ninguém veio do paddock de MotoGP e ganhou o título de SSP imediatamente, além de Cortese. Isso dará aos rookies da classe Moto2 um objetivo para marcar os seus nomes na história.