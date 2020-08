A surpresa do Warm Up das Supersport, com Locatelli inevitavelmente no comando na Yamaha da Evan Bros., foi encontrar a MV Agusta de Rafaele De Rosa na segunda posição, embora a 755 milésimas do italiano da Yamaha.

Vamos ver se isto dará origem a boas lutas pelo pódio, já que Locatelli parece garantir as vitórias às partida, indo já com seis de enfiada nas R6 decorada com as cores da Bardhal.

Com isto, Jules Cluzel ficou em terceiro na Yamaha da GMT94 e Maihas em quarto na Kawasaki, com Perolari, Sebestyan e Viñales a seguir e Gonzalez, Webb e Oncu a completar o top 10.