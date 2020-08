Andrea Locatelli resistiu à pressão inicial de Lucas Mahias para conquistar a sua sétima vitória consecutiva e amplia a liderança do Campeonato

A ação do Campeonato do Mundo de Supersport continuou na Ronda de Aragón, com Andrea Locatelli a reclamar mais uma vitória e a volta mais rápida, enquanto o seu ataque ao Campeonato continuou no MotorLand Aragón.

Locatelli tinha sido batido ao sair da linha por Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti), mas precisou apenas de um punhado de curvas para voltar a ganhar a liderança. Mahias conseguiu colocar Locatelli sob pressão durante a primeira metade da corrida, mas o seu ritmo começou a cair.

O francês Jules Cluzel (Yamaha GMT94 ) conseguiu ultrapassar Mahias na Volta 7, mas Mahias conseguiu seguir o seu compatriota, com o par a disputar o segundo lugar até quase ao final. Cluzel terminaria a corrida no segundo lugar com Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) a reclamar um pódio após uma carga tardia vindo de trás.

Mahias terminaria no quarto lugar depois de ter sido ultrapassado por Cluzel e De Rosa na segunda metade da corrida de 15 voltas, com o piloto francês a terminar a 4,5 segundos de Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) no quinto lugar. Isaac Viñales (Kallio Racing) terminou no sexto lugar, a quase 10 segundos de Locatelli.

Viñales teve cerca de oito segundos de diferença para Corentin Perolari (GMT94 Yamaha) que esteve envolvido numa batalha titânica pelo sétimo lugar com o sul-africano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing), a dupla a terminar a corrida separada por apenas 0.010s.

Danny Webb (WRP Wepol Racing) igualou o seu melhor resultado nas SSP com o nono lugar, também em destaque na batalha de longa duração com Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) e o húngaro Peter Sebestyen (OXXO Yamaha Team Toth); Gonzalez e Sebestyen terminam em décimo e 11º lugar, mas com apenas 0,017s separando o trio.

Federico Fuligni (MV Agusta Reparto Corse) terminou no 12.º lugar, com Can Öncü (Turkish Racing Team) a terminar no 13.º lugar.

O estónio Hannes Soomer (Kallio Racing) retirou-se da corrida após uma queda na Volta 1, enquanto Axel Bassani (Soradis Yamaha Motoxracing) também caiu durante a corrida e se retirou. Lachlan Epis (MPM Routz Racing) não terminou a corrida depois de uma queda na Curva 1 nas primeiras etapas da corrida; o trio os únicos a não terminar a corrida.