O estreante italiano continua o domínio dos treinos na Superpole, ao reclamar a sua quarta pole position por três décimos de segundo

A ação do Mundial de Supersport na Tissot Superpole viu Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros.) conquistar a pole position no MotorLand Aragón no que foi a sua quarta pole position consecutiva nas suas primeiras quatro corridas do Mundial.

Locatelli terminou a sessão mais de três décimas mais rápido do que o seu rival mais próximo, Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti, 5) que por sua vez garantiu a sua melhor posição inicial em 2020.

O seu companheiro de equipa na Kawasaki Puccetti, Lucas Mahias, vai juntar-se a eles na primeira linha, ao conseguir o terceiro lugar.

Jules Cluzel (Yamaha GMT94) partirá do quarto lugar, estando a quase oito décimos do ritmo de Locatelli, com o estónio Hannes Soomer (Yamaha Kallio Racing) em quinto lugar; Soomer reivindica o seu melhor início de 2020 e o seu melhor resultado numa Superpole a bordo de uma Yamaha.

Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) completa a segunda linha com o sexto lugar.

Isaac Viñales (Kallio Racing) vai partir do sétimo lugar, logo à frente do Sul-africano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing).

O húngaro Peter Sebestyen (OXXO Yamaha Team Toth) garantiu a sua melhor posição na grelha de partida ao partir da 3ª fila em 9º, com Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) a completar o top 10.

Houve inúmeros incidentes ao longo dos 25 minutos de sessão com Stefano Valtulini (Blackflag Motorsport), Andy Verdoïa (bLU cRU by MS Racing), Axel Bassani (Soradis Yamaha) e Galang Hendra Pratama (bLU cRU by MS Racing) todos a sofrer acidentes.

Bassani vai iniciar a corrida a partir do 16º lugar com Pratama em 20º e Verdoïa em 24º; Valtulini foi incapaz de marcar um tempo depois do seu acidente.