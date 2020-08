A ação do Campeonato do Mundo de Supersports continuou com um nome familiar no topo das tabelas de tempos, com Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros.) a liderar após as duas sessões de Treinos Livres.

O tempo do rookie de SSP de 1:54.308, estabelecido no TL2 2, foi suficiente para superar as tabelas de tempo globais.

Locatelli não foi o único a melhorar na segunda sessão de treinos livres com Jules Cluzel (Yamaha GMT94) também a dar um passo em frente em termos de tempo por volta, para terminar em segundo na geral, mas quase sete décimas abaixo do tempo de Locatelli.

O francês espera poder desafiar Locatelli na Tissot Superpole e em ambas as corridas, como fez nas primeiras etapas da corrida em Portimão. O colega de equipa de Cluzel, Corentin Perolari, terminou o dia em décimo lugar.

Hannes Soomer da Yamaha Kallio continuou a mostrar um ritmo impressionante e terminou o dia classificado em terceiro lugar; o seu tempo de 1:55.149 de Treinos Livres 1 foi o suficiente para ser o terceiro da geral.

Isaac Viñales (Yamaha Kallio) também mostrou um forte ritmo com o quarto lugar na geral.

Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti) terminou o dia em quinto lugar, à frente de Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse); o único representante da MV no top 10 com o seu tempo de 1:55.774, o italiano procura continuar a sua forma depois de subir ao seu primeiro pódio da temporada em Portimão.

Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO) foi sétimo da geral, logo à frente de Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) em oitavo lugar.

Danny Webb (WRP Wepol Racing) terminou em nono após ambas as sessões de treino; Hikari Okubo (Honda Dynavolt) terminou fora do top 10 em 11º.

Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) terminou no 12º lugar do dia com o húngaro Peter Sebestyen (Yamaha OXXO Toth) em 13º lugar.

Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) foi 14º após sexta-feira, com Alejandro Carranza Ruiz (EMPERADOR Racing Team) no 15.º lugar. como o piloto mais alto do WorldSSP Challenge, terminando logo à frente de Axel Bassani (Soradis Yamaha Motoxracing). A sensação turca Can Öncü (Turkish Racing Team) terminou no 16.º lugar, com Loris Cresson (OXXO Yamaha Team Toth) a terminar o dia no 22º lugar.