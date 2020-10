Algumas grandes mudanças na grelha das Supersport para 2021 já foram anunciadas, mas ainda há muitos lugares disponíveis

A grelha no Paddock do Mundial de Supersport está a começar a ganhar forma, mas também há alguns lugares ainda por ocupar antes da temporada de 2021. Com o Campeão de 2020 a abandonar o seu lugar para se mudar para as SBK, o aspeto da grelha para a temporada de 2021 pode ser muito diferente.

Tanto o Campeão de 2020 como o vice-campeão de 2020 abandonaram os seus lugares nas SSP para assumirem o desafio no Campeonato Mundial de Superbike para o próximo ano.

A subida de Andrea Locatelli e Lucas Mahias às SBK deixa lugares disponíveis na Yamaha Bardahl Evan Bros. e na Kawasaki Puccetti, embora este último tenha sido rapidamente preenchido pela estrela turca Can Öncü, que já tinha andado pela Turkish Racing em 2020.

Öncü será acompanhado na equipa por Philipp Oettl, que embarcará no seu segundo ano com a equipa depois de ter mostrado um forte ritmo na sua temporada de estreia nas Supersport.

Jules Cluzel vai ficar com a Yamaha GMT94 depois de ter tido uma temporada interrompida por uma lesão sofrida num acidente em MotorLand Aragón, mas o francês, que terminou nos cinco primeiros lugares do Campeonato em todas as temporadas em que competiu, vai alinhar ao lado de um novo companheiro de equipa para 2021, com a equipa a anunciar que Corentin Perolari não vai ficar com a equipa para a próxima temporada.

O Team Manager Christophe Guyot vai ajudar Perolari a encontrar um novo lugar.

Um dos outros grandes pontos de discussão após o final da temporada de 2020 do SSP é a separação da PTR de Simon Buckmaster da Honda antes da temporada de 2021 depois de lutar pelo título em 2009 e 2010 e conseguir 18 vitórias e 30 pódios juntos.

Em 2020, a equipa foi representada por Hikari Okubo e Patrick Hobelsberger como a única ainda a usar as Honda CBR600RR.

Estas alterações na grelha até agora significam que o único lugar na Bardahl Evan Bros. SSP ainda está disponível, e depois da temporada dominante da equipa, deve haver uma longa fila de pilotos que procuram estar na moto para 2021. Há também um lugar disponível, na equipa Kallio Racing que inscreve duas motas em 2020, na sequência da mudança de Viñales para a Orelac Racing VerdNatura em 2021.