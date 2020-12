A Yamaha Motor Europe e a Dorna acabam de revelar o calendário para a Taça da Europa Yamaha R3 bLU cRU 2021 a série vai visitar o Estoril a 7 e 8 de Maio de 2021

A competição agendada para 2020 mas adiada para 2021, irá apoiar seis rondas do Mundial de Superbike na próxima temporada, com duas corridas por prova.

A Yamaha R3 bLU cRU European Cup é um novo campeonato para pilotos com idades entre os 12 e os 20 anos, disputado com máquinas Yamaha R3 vencedoras nas Supersport 300.

Estes jovens terão a sua primeira oportunidade de experimentar esta série tão aguardada no teste oficial da Taça dos Campeões Europeus R3 bLU cRU no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli a 19 de Março de 2021.

O campeonato juntar-se-á então às SBK para a ronda inaugural da temporada no famoso Circuito de Assen de 22 a 24 de Abril, onde até 36 pilotos vão lutar para se tornar o primeiro vencedor de sempre da R3 bLU CRU European Cup.

Depois disso, a série vai parar no Estoril (7-8 de Maio), Misano (11-12 de Junho), Donington Park (2-3 Julho) e Magny-Cours (3 a 4 de Setembro), antes de chegar à sua conclusão no Circuito de Barcelona-Catalunha (17-18 de Setembro), onde o campeão inaugural será coroado.

Cada fim de semana será composto por treinos livres de 30 minutos e sessões de Superpole na sexta-feira, com ambas as corridas de 10 voltas a decorrer no sábado.

O campeão mundial de 2022 ganhará um lugar na grelha do Campeonato do Mundo de Supersport 300 de 2022 com a equipa das SSP300 bLU cRU, desde que tenham mais de 15 anos.

Os pilotos ainda podem registar o seu interesse na Yamaha R3 bLU cRU European Cup inaugural até 15 de Dezembro de 2020 clicando aqui.