Bo Bendsneyder junta-se às SSP vindo da Moto2 para a campanha de 2021. É uma mudança de cenário para o Holandês e um novo nome para adicionar à grelha “A R6 não é completamente nova para mim…” Bendsneyder

A grelha para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2021 continua a ganhar forma, com um estreante a chegar do Campeonato do Mundo de Moto2, como já tínhamos referido há 2 semanas.

O holandês Bo Bendsneyder, de 21 anos, vai juntar-se à equipa holandesa EAB Racing Team para a próxima temporada numa Yamaha R6, com o antigo finalista do pódio de Moto3 ansioso por reacender os resultados após três temporadas difíceis na classe de Moto2.

Com 82 partidas nas classes de Moto3 e Moto2, Bendsneyder traz experiência às SSP. Começou a competir na Moriwaki Junior Cup em 2011 e 2012, conquistando a coroa em ambas as temporadas com o seu talento natural, reconhecido por todos.

Em 2013, já subiu ao pódio na série nacional alemã, e venceu na Taça do Europeu Junior, antes de se mudar para a Red Bull Rookies Cup em 2014, conquistando uma vitória e a nona posição na classificação.

Em 2015, foi campeão da classe, batendo nomes como Fabio Di Giannantonio.

Em 2016, mudou-se para o Campeonato do Mundo de Moto3 e foi o parceiro de Brad Binder na equipa KTM Ajo, vencedora do Campeonato; subiu a dois pódios antes de ficar na classe em 2017, embora sem o mesmo sucesso.

A Moto2 chamou a partir de 2018, mas ainda sem entrar no top 10, apesar das fortes exibições no chassis NTS, considerado pouco competitivo.

Falando sobre a mudança para a nova temporada, Bendsneyder disse:

“Estou muito feliz por ir para o próximo ano para a EAB Racing Team em SSP e estou muito motivado depois dos meus recentes sucessos em Moto2, com pontos nas últimas três corridas de 2020. Mal posso esperar para testar a Yamaha YZF-R6 da EAB pela primeira vez. A R6 não é completamente nova para mim, por isso é um grande benefício depois de todos os meus anos no paddock de MotoGP. Muito obrigado a Ferry Schoenmakers e aos meus patrocinadores que me deram esta grande oportunidade e farei tudo o que puder para que seja um sucesso!”

A equipa tem dois Campeonatos de STK600 e agora, o dono da equipa Ferry Schoenmakers está pronto para mais sucesso num futuro não muito distante: “Estamos muito felizes por receber o Bo na nossa equipa e acho que estamos no início de uma parceria de sucesso. Bo mostrou muitas vezes que é um piloto muito bom e acho que a Yamaha YZF-R6 lhe servirá bem. Temos uma série de testes planeados até ao início de 2021 para estarmos prontos para a primeira corrida.”

Bendsneyder não é o primeiro a mudar do Mundial de Moto2, pois os últimos três Campeões (Andrea Locatelli em 2020, Randy Krummenacher em 2019 e Sandro Cortese em 2018) todos vieram para as SSP de Moto2, com Cortese e Locatelli a conquistarem o título na sua época de estreia.

Em 2020, Philipp Oettl e Steven Odendaal tiveram resultados fortes, tendo o primeiro ido ao pódio e ficado em terceiro no Campeonato.

Depois de um ano em Moto2 em 2011, Kenan Sofuoglu conseguiu regressar às SSP em 2012, conseguindo o seu terceiro título enquanto o campeão de 2013, Sam Lowes, lutou pelo título em Moto2 este ano.

Se a história da viagem de um paddock para outro se mantiver, Bendsneyder pode muito bem ser competitivo desde o início.