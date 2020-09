Foi refrescante, por uma vez, ver Locatelli não só não liderar o começo da segunda corrida de SSP, mas ainda ter aparentes dificuldades para acompanhar o andamento endiabrado de Cluzel e Viñales à sua frente.

Logo a seguir porém o italiano da Evan Bros. passou para segundo, mas veio então De Rosa de trás, passando a segundo à terceira volta. Com a Kawasaki de Mahias colada em quarto De Rosa chega ao final da reta da meta descontrolado e abalroa Cluzel, que acaba por ser evacuado em maca enquanto o Napolitano regressa à boxe em andamento lento.

Com isto, é claro, Locatelli lidera de novo só que já está sob pressão de Mahias, que a meio da corrida está a umas milésimas na Kawasaki da Pucetti enquanto Oettl vem passar Viñales para terceiro, no que seria seguido pouco depois por Perolari.

A 6 voltas do final Locatelli faz o record da volta com 1:53.990 e vai sacudindo os perseguidores, nesta altura Mahias, Oettl, Perolari e Viñales, com Dani Webb chegar a 9º mais atrás.

As últimas três voltas foram a confirmação do domínio de Locatelli mais uma vez, com Mahias e Oettl a manterem-se a alguma distância da Yamaha da Bardhal e Viñales a tentar fechar a distância que o separava do pódio…