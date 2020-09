Andrea Locatelli continuou a sua temporada de recordes com mais uma pole position ao bater o recorde da volta de MotorLand Aragón

O Mundial de Supersport tem um rosto familiar na pole, com Andrea Locatelli (Yamaha Evan Bros.) a conquistar a pole position para a Ronda Pirelli Teruel por um décimo de segundo na sessão da Superpole Tissot continuando a sua temporada recorde.

Locatelli estabeleceu três voltas que foram boas o suficiente para superar a sessão com a sua terceira volta, a 1:53.003s, batendo o recorde de volta que ele próprio tinha estabelecido anteriormente na Ronda de Aragón na semana passada. O que isso significa é que liderou a sessão por 0,119s, à frente de Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) em segundo e Isaac Viñales (Kallio Racing) garantindo a sua melhor posição inicial em SSP com o terceiro lugar.

Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) partirá do quarto lugar depois de continuar a mostrar um forte ritmo em MotorLand Aragón, à frente de Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) e do seu companheiro de equipa Philipp Oettl; o piloto alemão caiu na Curva 10 quando parecia subir na ordem nas etapas finais da sessão.

O estónio Hannes Soomer (Kallio Racing) vai partir em sétimo lugar com Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO) em oitavo lugar. igualando a sua melhor posição inicial de 2020. Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) completará a terceira linha, com o húngaro Peter Sebestyen (OXXO Yamaha Team Toth) no top 10; Sebestyen continua a mostrar uma forma impressionante nas rondas recentes.

Lachlan Epis (MPM Routz Racing Team) foi o piloto mais bem colocado da WorldSSP Challenge em 15º lugar, logo à frente de Alejandro Carranza Ruiz (EMPERADOR Racing Team).

Galang Hendra Pratama (bLU cRU WorldSSP by MS Racing) terminou a sessão de Superpole de Tissot forte, recuperando de um dia difícil na sexta-feira, quando o piloto indonésio se qualificou apenas no 17.º lugar.