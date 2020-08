Não foi surpresa para ninguém que Andreia Locatelli tivesse feito a pole em Portimão, depois de ter dominado os treinos como o fez.

Para conseguir o seu tempo rápido de 1:44.627 o piloto da Yamaha deixou a quase duas décimas de Jules Cluzel e Corentin Perolari, que lhe tinha dado muita réplica nos treinos, a 0,6s.

A seguir, com isto Isaac Viñales e Lucas Mahias ficaram na segunda fila com Filipp Oettl mas o francês da Kawasaki veria a sua volta rápida eliminada por causa de um incidente com bandeiras amarelas.

A seguir ficaram Soomer, González e De Rosa na MV Agusta, com Steve Odendall a completar o top 10 já da 4ª fila da grelha…