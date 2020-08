As Supersport foram para o traçado já com a temperatura a subir em Portimão e desta feita, Jules Cluzel da Yamha a GMT94 deu muita réplica ao líder do Campeonato Locatelli.

Os dois encimaram a a tabela com Perolari a seguir e Oettl e Mahias as primeiras Kawasaki, Odendaal, Viñales e De Rosa na MV Agusta a seguir, e com Soomer e Sebestyen a fechar o Top 10.

Só que no final, Locatelli não deixar os seus créditos por mãos alheias, e ao ser o único a baixar do 1:46 com o seu 1’45.847, acabou por liderar a sessão livre, Cluzel acabando por ficar a 0,159

SSP TL 1 Top 10

1 55 A Locatelli 1’45.847

2 16 J Cluzel 1’46.006 +0.159

3 94 C Perolari 1’46.306 +0.459

4 44 L Mahias 1’46.346 +0.499

5 4 S Odendaal 1’46.660 +0.813

6 3 R De Rosa 1’46.747 +0.900

7 32 I Viñales 1’46.834 +0.987

8 5 P Oettl 1’46.891 +1.044

9 38 H Soomer 1’47.166 +1.319

10 56 P Sebestyen 1’47.189 +1.342