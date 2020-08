Andrea Locatelli, líder do campeonato, liderou de novo as tabelas de tempos das SSP, ao ser o mais rápido no Autódromo Internacional do Algarve também à tarde.

Locatelli foi o mais rápido do dia na segunda sessão de treinos com um 1:45.598, mais rápido por menos de um décimo de segundo, apesar de um acidente na Curva 5 onde saiu cuspido da moto.

Conseguiu remontar e regressou à pista mais tarde na sessão para marcar o melhor tempo e assim afastou o desafio de Jules Cluzel da Yamaha GMT94 que terminou o dia em segundo lugar.

O espanhol Isaac Viñales (Kallio Racing) foi terceiro, a duas décimas de distância de Locatelli.

Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) terminou o dia no quarto lugar para mostrar o seu ritmo à frente do campo, defendendo-se de Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) por um décimo de segundo.

De Rosa por sua vez terminou à frente de Corentin Perolari (Yamaha GMT94), o francês completando os seis primeiros lugares com o tempo de 1:46.260.

Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO) terminou o dia em sétimo lugar, conquistando um lugar no top 10 da classificação combinada por apenas um décimo de segundo com forte concorrência de todo o campo.

A diferença entre Gonzalez em sétimo e Hannes Soomer (Kallio Racing) em oitavo lugar foi de apenas 0,024s, mostrando como tudo está competitivo nas SSP.

Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) ficou em nono lugar com Philipp Oëttl (Kawasaki Puccetti) a completar o top 10 apesar de um problema técnico nas últimas etapas do TL 2.

O húngaro Peter Sebestyen (Yamaha Team Toth) foi 11º com Kevin Mandredi (Altogoo Racing Team) em 12º, logo à frente da sensação turca Can Öncü (Turkish Racing Team), Danny Webb (WRP Wepol Racing) e Axel Bassani (Yamaha Soradis Motoxracing).

Patrick Hobelsberger e Maria Herrera, a dupla da Dynavolt Honda, regressaram às SSP, em 21º e 24º, respetivamente, com o indonésio Galang Hendra Pratama (bLU cRU MS Racing) e o companheiro de equipa Andy Verdoïa em 22º e 2.º, respetivamente.