História foi feita na Ronda de Portugal de Supersport, com o rookie da classe Andrea Locatelli (Yamaha Evan Bros.) a conquistar a quinta vitória consecutiva no Campeonato do Mundo, tornando-se o primeiro piloto a alcançar o marco quando conquistou a segunda vitória no Autódromo Internacional do Algarve.

Locatelli teve de lutar para regressar da quarta posição, apesar de ter começado da pole, com tanto Jules Cluzel (Yamaha GMT94 ), como o seu companheiro de equipa Corentin Perolari e Isaac Viñales da Kallio Racing a ficarem à frente do líder do Campeonato. Locatelli rapidamente passou Viñales e Perolari, mas teve que lutar para passar por Cluzel metade da corrida antes de Locatelli passar na Volta 9.

Cluzel completou a corrida de 17 voltas no segundo lugar, com o espanhol Viñales a conquistar o último lugar do pódio.

Andrea Locatelli faz mais história, tornando-se o primeiro piloto de SSP de sempre a vencer cinco corridas consecutivas!

Com isto, Locatelli alargou ainda mais a sua liderança do Campeonato após a sua corrida recorde, que o coloca agora a 35 pontos de Cluzel no topo da classificação.

Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) conquistou o quarto lugar na Corrida 2, quando passou por Perolari, com o francês a ficar atrás de Philipp Oettl durante a corrida e depois Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) na corrida até à meta; Oetll terminou em quinto, com Gonzalez a colocar Perolari no sexto lugar por apenas 0,045s.

Hannes Soomer (Kallio Racing) fechou a batalha entre Oettl, Gonzalez e Perolari, ao perder um lugar mais alto por apenas um décimo de segundo.

O estónio ganhou quase meio segundo na segunda metade da última volta para perder por uma margem mínima. Soomer ficou a quatro segundos de Miquel Pons (H43 Team NOBBY), que garantiu um top 10 numa aparição como Wildcard.

O húngaro Peter Sebestyen (OXXO Yamaha Team Toth) completou a prova no 11º lugar, com Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) a terminar na 12ª posição.

O italiano caiu mesmo na Volta 11 de 17 na Curva 5, mas foi capaz de voltar a juntar-se à corrida para conquistar um ponto final, batendo Kevin Manfredi (Altogoo Racing Team) por pouco mais de um décimo de segundo.

Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) foi o primeiro a cair na corrida, na Curva 2 na primeira volta, retirando-se da corrida pouco depois.