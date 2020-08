A ação da Corrida 1 no Mundial de Supersport no Autódromo Internacional do Algarve viu Andrea Locatelli (Yamaha Evan Bros.) a conquistar a vitória e igualar um recorde estabelecido há três anos pela lenda das SSP Kenan Sofuoglu.

Sofuoglu venceu quatro corridas consecutivas de SSP em três ocasiões, a última vez em 2017, um recorde que Locatelli agora igualou após uma batalha épica ao longo das primeiras 11 voltas da corrida de 17 para conquistar a sua quarta vitória consecutiva na sua temporada de estreia.

Locatelli lutou com Jules Cluzel (Yamaha GMT94) ao longo da corrida e, apesar de ter aberto uma diferença de cerca de um segundo, Cluzel estava a recuperar para fechar a diferença para 0,6s, mas enquanto atacava para aplicar pressão, caiu na Curva 5. Ainda conseguiu remontar e continuar a corrida, acabando no sexto lugar.

Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) conseguiu aproveitar o erro de Cluzel para chegar em segundo lugar, com Raffaele de Rosa (MV Agusta) a completar o pódio após uma titânica batalha a três, incluindo um sprint até à linha com Corentin Perolari (Yamaha GMT94) e Isaac Viñales (Kallio Racing).

Perolari e Cluzel inicialmente passaram Locatelli no início da corrida, colocando Locatelli sob pressão para ripostar.

Locatelli conseguiu passar ambos na Curva 1 à 2ª volta, antes de lutar por algumas voltas com Cluzel, passando-o na Volta 6 para se afastar. Acabou por ser a jogada vencedora da corrida para garantir a sua quarta vitória consecutiva e a primeira vez que o feito é realizado ao começar uma temporada.

Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti) terminou a prova no sétimo lugar, a seis segundos de Cluzel, mas a mais de um segundo do sul-africano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing), que teve uma batalha titânica com Hannes Soomer (Kallio Racing) pelo oitavo lugar, com o estónio a perder por 0,096s à linha da meta.

Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) completou o top 10.