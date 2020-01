SSP 2020: Öettl reconhece rivalidade entre si e Mathias O piloto alemão e o seu companheiro de equipa francês vão entregar-se à batalha na Puccetti Kawasaki desporto MotoSport desporto/ssp-2020-oettl-reconhece-rivalidade-entre-si-_5e344f2cecd62512786c591b





Chegar à temporada 2020 das Supersport como um rookie não é tarefa fácil, mas até agora tem sido – aparentemente – fácil para o ex-vencedor em Moto3, Philipp Öettl (Kawasaki Puccetti Racing).

Öettl exibe a bandeira alemã nesta temporada e está ansioso por chegar à frente do pelotão e tornar-se o primeiro piloto alemão a vencer numa Kawasaki na classe.

No entanto, ele tem um companheiro de equipa extremamente rápido na Kawasaki Puccetti, o campeão de SSP de 2017, Lucas Mahias.

Öettl trabalhou na sensação geral da moto enquanto procurava aproveitar ao máximo o seu tempo em pista, tendo testando em Jerez em Novembro e periodicamente no circuito Ricardo Tormo em Cheste, Valencia.

O último rookie notavelmente bem-sucedido também foi alemão, na pessoa de Sandro Cortese, e se Öettl puder imitar o seu compatriota, terá uma boa temporada.

Falando sobre o seu companheiro de equipa, Öettl rapidamente apontou que havia um elemento de rivalidade:

“Estou a aprender coisas com Lucas, mas não estamos a sair juntos para a pista, porque há um certo nível de rivalidade dentro da equipa. Estou um segundo mais lento de momento, mas esta (Portimão) é uma pista que eu não conheço. Acho que devemos trabalhar juntos, porque acho que, a dado momento, ele precisa de ajuda, mas no momento seguinte, sou eu que preciso da ajuda.”

O piloto de 23 anos já pilotou em sete das 13 pistas do calendário de SSP durante o seu tempo no paddock de MotoGP, incluindo no Circuito de Jerez onde conseguiu a vitória em 2018, vencendo o rival Marco Bezzecchi numa corrida para a linha de chegada. Agora, com um novo desafio à sua espera nas SSP, Öettl deseja agitar as águas.

“Acho que podemos fazer um bom trabalho em Phillip Island; é uma pista que eu conheço, por isso, vamos ver como me dou lá ”, disse Oettl. “Precisamos de relaxar, embora seja o primeiro confronto do ano e todos estejam realmente motivados, mas eu também! É muito cedo para falar sobre o objetivo do campeonato, pois precisamos esperar até o teste de Phillip Island. Existem algumas pistas que eu não conheço e o nível das Supersport deste ano é bastante alto. Temos que esperar algumas corridas e, talvez depois, possa dizer um pouco mais. ”

Quando pressionado sobre quem ele acha que é o favorito para o título de SSP, o alemão disse: “Eu acho que todos os anos Jules Cluzel é o favorito para o título. Ele está sempre lá, mas também acho que o Lucas [Mahias] é um favorito, e o Isaac Viñales também. Existem muitos nomes, mas no início da temporada é sempre assim; muitos nomes podem ganhar potencialmente, talvez uns 15″.