11Juntamente com as mudanças no Mundial de Superbike, há muitas caras novas nas Supersport. De toda a formação, há 11 pilotos que são estreantes a caminho da primeira corrida de 2020, com apenas um punhado que já participaram de apenas uma corrida na classe.

Alguns são nomes notáveis; outros são uma explosão do passado e alguns procuram marcar o seu território no Mundial Supersport. Abrangendo oito países diferentes e três continentes, quem são os novos pilotos nas SSP?

Começando por quem vem da Moto2, Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros.) faz a mudança para a classe tendo sido um dos seis primeiros classificados em Moto2 e um piloto de pódio em Moto3.

Será o italiano a hastear a bandeira este ano, uma vez que pretende dar ao seu país o primeiro Campeonato Mundial de Supersport. Com a Yamaha YZF R6, quem apostaria contra Locatelli e sucesso em 2020?

Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) é outro piloto que se junta à série, mas o ex-vencedor de Grande Prémio em Moto3 ruma à ZX-6R e é companheiro de equipa do Campeão de 2017, Lucas Mahias. ~

O sul-africano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) é parceiro da equipa holandesa no regresso às SSP, tendo sido a equipa mais bem-sucedida da história da classe.

Vindo das SSP300, o campeão Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) alcançou o título em Magny-Cours no ano passado e, no processo, tornou-se o mais jovem campeão do mundo de motociclismo de velocidade de todos os tempos.

Forma-se esta temporada e traz consigo a sua equipa, uma vez que procura tornar-se no primeiro piloto a vencer uma corrida das SSP300 e uma corrida de SSP.

O Indonésio Galang Hendra Pratama (bLU cRU SSP by MS) e o seu companheiro de equipa Andy Verdoïa estão ansiosos por fazer da mudança um sucesso também em 2020. Ambos os pilotos estiveram na luta pelo título das 300 em 2019 e pretendem causar uma boa impressão nas SSP esta temporada.

Mudando-se de Moto3, o mais jovem vencedor de um Grande Prémio Can Öncü (Turkish Racing Team) faz a mudança para o Mundial Supersport. O astro turco está em representação do seu país no paddock e pode ser uma surpresa ao longo da temporada de 2020, especialmente nas pistas que conhece.

Juntando-se a Öncü está outra antiga estrela da classe leve, Danny Webb (WRP Wepol Racing). Sob a orientação de James Toseland, parece pronto para regressar ao palco mundial e estreia-se nas SSP este ano.

Outros estreantes ansiosos por resultados fortes incluem Patrick Hobelsberger (Dynavolt Honda), que está pronto para a sua primeira temporada em SSP com a experiente equipa PTR de Simon Buckmaster, onde será companheiro de equipa de Hikari Okubo. Alejandro Ruiz Carranza (Emperador Racing Team), tendo sido décimo no campeonato espanhol de Supersport é outro novato.

O atual campeão australiano de Supersport Tom Toparis (Benro Racing) prepara-se para a sua primeira campanha, tendo conseguido terminar nos pontos nos últimos wildcards de SSP em Phillip Island. Carranza e Toparis estarão na Taça Europeia de Supersport (ESS).