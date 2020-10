Andrea Locatelli venceu a primeira SSP, após uma longa batalha com Lucas Mahias numa épica batalha a quatro para o pódio, na Corrida 1 molhada que deu à Yamaha o título de fabricante

As condições chuvosas proporcionaram ação dramática através da grelha do Campeonato do Mundo de Supersport, com Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros.) e Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) em duelo na batalha pela vitória no Circuito de Nevers Magny-Cours.

Locatelli iniciou a corrida a partir do quarto lugar da grelha, mas rapidamente chegou à frente do pelotão, e assumiu a liderança na primeira volta, com Mahias logo atrás.

Locatelli e Mahias conseguiram uma vantagem para os pilotos atrás, com Locatelli a vencer à frente de Mahias, a sua 11ª vitória da temporada.

A vitória de Locatelli significa que a Yamaha garantiu agora o título de 2020 das SSP.

Hannes Soomer (Kallio Racing) conseguiu subir ao seu primeiro pódio apesar de ter começado a corrida no 16º lugar e assim conseguiu o primeiro pódio para a Estónia nas SSP. O estónio juntou-se à batalha pelo terceiro lugar no início da corrida, terminando à frente de Raffaele de Rosa (MV Agusta), Kevin Manfredi (Altogoo Racing Team) e Can Öncü (Turkish Racing Team).

De Rosa, Manfredi e Öncü ficaram separados por pouco menos de um décimo quando uma Bandeira Vermelha foi mostrada na última volta, depois de Glenn van Straalen (MPM Routz Racing Team) se ter despistado.

Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO) terminou no sétimo lugar, a apenas meio segundo de Öncü, mas a 16 segundos de Federico Fuligni (MV Agusta Reparto Corse) e conseguiu o seu melhor resultado da carreira.

O húngaro Peter Sebestyen (OXXO Yamaha Toth) ficou em nono lugar, com Danny Webb (WRP Wepol Racing) a completar o top 10.

Corentin Perolari (GMT94 Yamaha) terminou a prova no 11º lugar com o sul-africano Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) em 12º lugar. O espanhol Isaac Viñales (Kallio Racing) ficou em 13º lugar, com Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) e Axel Bassani (Soradis Yamaha Motoxracing) a completarem os pontos.

Kyle Smith (Yamaha GMT94) tinha estado na luta pelo pódio, mas sofreu duas quedas, na primeira conseguiu voltar à luta pelo pódio, mas caiu outra vez na Curva 1, na Volta 12 e retirou-se da corrida.