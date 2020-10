O Estónio duas vezes finalista do pódio Hannes Soomer comentou: “Não estava à espera disto!”

O estónio Hannes Soomer terminou em terceiro na Corrida 1 e na Corrida 2 à chuva em Magny-Cours, e assim garantiu os seus primeiros pódios nas SSP.

Um novo momento da história foi registado na Ronda Francesa Pirelli no Mundial de Supersport quando Hannes Soomer (Yamaha Kallio Racing) se tornou o primeiro piloto da Estónia a subir ao pódio das SSP, quando terminou em terceiro na Corrida 1 no Circuito de Nevers Magny-Cours, e repetiu o feito na Corrida 2.

Soomer é o único piloto da Estónia a competir nas SSP e garantiu o seu primeiro pódio na sua 48ª corrida na categoria. O segundo seguiu-se apenas um dia depois, e tornou-o no primeiro piloto da Estónia a garantir pódios nas SSP. Soomer, de 22 anos, corre nas SSP a tempo inteiro desde 2017, mas estreou-se em 2015 em Magny-Cours e este ano numa Yamaha.

O estónio deu um grande passo em frente esta temporada, ao garantir lugares consistentes nos primeiros dez ao longo da temporada.

Soomer só terminou fora do top 10 uma vez, nas corridas que terminou ao longo de 2020, quando foi 13º na Corrida 1 do Circuito de Barcelona-Catalunha, numa corrida afetada por chuva.

Reagindo após o segundo pódio do fim de semana, Soomer disse: “Estou muito satisfeito com o meu fim de semana. Quando cá cheguei não esperava isto! A partir do TL1 estava bastante rápido no molhado e a sensação foi sempre boa. Nem sempre estava no limite, especialmente em condições húmidas, sentia-me confortável e sob controlo. Foi uma pena ficar atrás na Superpole porque em ambas as corridas dificultou muito a minha vida partir do 16º.”

“Temos de encontrar algo para estas condições, quando não está seco, mas também não está completamente molhado. Em condições húmidas, sabemos que temos velocidade e é muito bom chegar ao segundo pódio. O primeiro pódio pode ter sido sorte, o segundo pódio já fala por si. Estou muito feliz com este resultado e a volta mais rápida hoje, significa que tenho velocidade para ir com o primeiro e o segundo. Se tiver um resultado melhor na Superpole, melhores arranques e não cometer erros na corrida, sei que posso estar lá…”