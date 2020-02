SSP 2020: Locatelli limpa na Austrália Andrea Locatelli dominou a tabela de tempos e deixou os outros a lutar por segundo desporto MotoSport desporto/ssp-2020-locatelli-limpa-na-australia_5e55763bc935e51293a4fb89





Depois de uma segunda sessão interrompida no dia de abertura das Supersport, equipas e pilotos esperavam um dia tranquilo de treinos. Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros.) voltou a superar os tempos no segundo dia de treinos, já tendo feito o mesmo ontem, num dia que foi interrompido por várias bandeiras vermelhas.

Locatelli foi o único piloto a entrar no 1:32 em ambas as sessões, para terminar à frente do atual campeão Randy Krummenacher (MV Agusta Reparto Corse), que foi segundo na geral, a mais de meio segundo de Locatelli.

O dia de Krummenacher não foi sem problemas, uma vez que sofreu de um problema técnico, a cerca de 30 minutos para o fim da sessão da tarde, com valioso tempo de pista perdido enquanto ele e a equipa procuravam reparar a moto.

Os companheiros de Krummenacher na equipa MV Agusta, Raffaele De Rosa e Federico Fuligni, terminaram em 4º e 14º, respetivamente.

O dia de De Rosa também terminou mais cedo, pois teve uma queda na Curva 9, com cerca de 20 minutos restantes na sessão da tarde, enquanto Fuligni também sofreu dum problema técnico durante a sessão – embora tenha conseguido regressar à pista.

Jules Cluzel (Yamaha GMT94) terminou em terceiro lugar na classificação combinada das duas sessões de hoje, depois de trabalhar para encontrar um bom equilíbrio com a sua moto de manhã.

Cluzel tinha muitos pneus para usar hoje, depois de não correr muito ontem de manhã. O companheiro de equipa da Cluzel na Yamaha, Corentin Perolari, terminou em quinto lugar, apesar de uma viagem pela gravilha na Curva 2.

Philipp Öettl (Kawasaki Puccetti) foi sexto da geral, e o piloto Kawasaki mais rápido, a pouco menos de um segundo do líder Locatelli, com o colega de equipa Lucas Mahias a terminar em 11º lugar na classificação combinada, tendo sido a melhor Kawasaki no primeiro dia.

Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) foi sétimo ao longo das duas sessões, apesar de uma queda na sessão matinal na Curva 2. O tempo mais rápido de Odendaal foi na sessão de abertura do dia, apesar do incidente.

Hikari Okubo (Honda Dynavolt) terminou em oitavo lugar com o seu companheiro de equipa Patrick Hobelsberger no 18.º lugar, ambos em Honda CBR600RR.

Can Öncü (Turkish Racing) foi nono na sua Kawasaki ZX-6R com Isaac Viñales (Kallio Racing) a completar o top 10 da sessão.

Viñales esteve a experimentar alguns chassis e peças de embraiagem durante o teste, mas com foco em toda a temporada e não apenas na prova em Phillip Island.

Hannes Soomer, colega de equipa de Viñales, terminou dois lugares abaixo deste no 12º lugar, com cerca de um décimo de segundo a separar a dupla.

Peter Sebestyen (Yamaha OXXO Team Toth) terminou em 13º lugar com o seu colega Loris Cresson a completar a sessão no 21º lugar.

Danny Webb (WRP Wepol Racing) foi 15.º, logo atrás de Fuligni, o único inscrito da WRP Wepol Racing a terminar logo à frente de Christoffer Bergman (Wojcik Racing Team).

Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO) foi classificado em 17º lugar, à frente de Hobelsberger, com Andy Verdoia (Yamaha bLU cRU) um lugar atrás no 18º lugar e 19º, respetivamente.

O wildcard australiano Oliver Bayliss (Cube Racing) terminou no 20.º lugar, depois de se ter focado em testar pneus para a sessão de hoje. Bayliss tinha sido ontem o seu mais rápido de sempre no Circuito de Phillip Island depois de seguir alguns dos pilotos regulates quando estavam na mesma parte da pista.

Jamie van Sikkelerus (MPM Routz Racing) foi 22.º na classificação, enquanto Galang Hendra Pratama não competiu na prova na sequência de um problema de visto.

Aqui estão os seis melhores tempos combinados das duas sessões de hoje: