Com o início da temporada de 2020 do Campeonato Mundial de Superbike a menos de um mês, o Campeonato Mundial de Supersport também se está preparando para a ação e o estreante Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros.) está-se a preparar para a sua primeira corrida nas SSP.

O italiano representa o seu país na classe, juntando-se aos vencedores do galardão por equipas e do título de 2019 Yamaha Bardahl Evan Bros.

Com um pódio de Moto3 e resultados nos primeiros seis em Moto2, “Loca” deu o salto para o paddock das Supersport, um de vários pilotos que fazem a troca em 2020. Locatelli está ansioso para trazer à Itália o primeiro Campeonato Mundial de Supersport, algo de que Federico Caricasulo chegou perto na última temporada.

Falando após os testes em Portimão, Locatelli disse:

“Estou feliz com o resultado destes testes. Graças ao bom tempo, conseguimos fazer muitas voltas ao longo dos dois dias: no início, também trabalhamos cientes do facto de que era a minha primeira vez nesta pista, mas apesar disso, o tempo da volta foi bem fácil de conseguir, o que é muito importante.”

Locatelli conhece sete circuitos no calendário do SSP qu são partilhados com o Mundial de Moto2 e Moto3 e está ansioso para começar a temporada em 2020: “Estou satisfeito com o trabalho realizado em conjunto com a equipa, sinto-me bem e acho que já tenho a harmonia certa na formação. Agora, basta aguardar o próximo teste e a primeira corrida em Phillip Island, onde teremos que trabalhar imediatamente da maneira certa para estarmos prontos.”

Estatisticamente, a Yamaha venceu quatro corridas em Phillip Island, com duas nos últimos dois anos. Apenas dois italianos venceram em Phillip Island, com Luca Scassa sendo o primeiro em 2011, enquanto Roberto Rolfo foi o último na dramática abertura da temporada de 2017. A Yamaha está atualmente com 82 vitórias nas SSP, enquanto os italianos conseguiram 23 vitórias para o seu país.