Locatelli começou Jerez tal como tinha começado a época, liderando a primeira sessão livre na Yamaha R6 da Evan Bros. de fio a pavio.

Logo a seguir, em segundo, surpreendia Phillip Oettl da Kawasaki, ou talvez não considerando de onde vem, das Moto3 do Mundial, onde corria desde 2012.

Viñales, Mahias e Perolari eram outros regulares a preencher os lugares seguintes nos primeiros 20 minutos.

O tempo de Locatelli de 1:42.988 viria a provar-se intocável, mesmo com o piloto a sofrer uma queda durante a sessão, com o segundo a dar lugar a dada altura a outra recém-chegado o Sul-Africano Steven Odendaal, também em Yamaha, com Jules Cluzel a saltar para 4º também e Hikari Okubo a completar o Top 10 numa das poucas Honda CBR600RR restantes no plantel…