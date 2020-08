Locatelli.. mais uma vez!

Por um instante no começo, parecia que Andrea Locatelli, dominador absoluto dos treinos e com a Superpole sob o seu nome em Jerez, não ia ter tudo a seu gosto na primeira corrida do novo formato de duas das Supersport.

De facto, Jules Cluzel arrancou à frente de Locatelli na Yamaha da GMT94 e parecia disposto a controlar para vencer, com Phillip Öetll, Corentin Perolari e Lucas Mahias a fazer um friso de Kawasaki/ Yamaha /Kawasaki a seguir à dupla da frente…

Só que não tardou muito para Locatelli por tudo na ordem outra vez: O Italiano da Evan Bros. veio para a frente, com a MV Agusta de Rafaele de Rosa a carregar até à 5ª posição, passando Steve Odendaal, à medida que Perolari baixava e as Kawasaki se juntavam, Mahias vindo depois a passar a MV Agusta mas indo acabar a 3 segundos de Phillipp Öetll, que ficou no último degrau do pódio.



Locatelli acabou por vencer por 3,052 segundos sobre Cluzel, e continua a liderar agora com duas vitórias de duas corridas…