Com o apetite aguçado pelo bom resultado na primeira sessão livre, Steven Odendaal e Phillipp Öetll saíram de armas em riste para a segunda, e foram os primeiros a liderar, mas sem grande efeito:

10 minutos depois, já era de novo Andrea Locatelli a liderar na Yamaha amarela e azul dos irmãos Evangelista (Evan Bros., topam?) e ainda mais decidido, pois estava a deixar todos a quase 1m,5 segundos desta vez.

Uns minutos depois, Cluzel, com uma condução fluída e sem erros, começou um ataque metódico aos tempos, saltando logo para 4º e então para 3º, com Isaac Viñales a chegar a 4º e um novato, Alex Bassani, a seguir em 5º .

Porém, o ritmo imposto por Locatelli era alto, pois o 6º homem, agora Odendaal, já vinha a mais de 2 segundos, e com Manuel Gonzalez, vencedor o ano passado das SSP300 e uma MV Agusta, a de DeRosa, a aparecerem pela primeira vez no Top 10, mais Lucas Mahias em 6º, as posições iam alternando sem grandes mudanças no topo.

Agora, a 15 minutos, era Okubo a fazer o milagre de colocar uma Honda nos primeiros 3, o Japonês também a impressionar, e Cluzel a chegar mesmo a segundo a 5 minutos do final, mas a baixar para 4º, pois é Viñales que vai para segundo, e Hikari Okubo a completar o Top 10 numa das poucas Honda CBR600RR restantes no plantel…