SSP 2020: GRT a caminho da Austrália! Cluzel está motivado para o início de mais uma temporada





Como todos os anos, o paddock das SBK esta a reunir em Phillip Island (Austrália) a partir de 23 de Fevereiro para o início da temporada de 2020.

Apontar para o pódio será o golo de Jules Cluzel e da fprmação Yamaha GRT nesta primeira corrida. Corentin Perolari quer manter o seu excelente ritmo do final da temporada de 2019, de forma a aproximar-se do pódio.

Este alvo será importante para o #94, como para toda a equipa GMT94 que quer o máximo de pontos possível para lutar pelo ranking mundial de equipas.

Jules Cluzel : “Depois de um bom primeiro ano e grandes testes de inverno, as nossas intenções são claras. Temos de terminar regularmente no pódio para estarmos na corrida para o título. Com a minha Yamaha R6 e a equipa GMT94, sinto-me pronto para alcançá-lo.”

Corentin Perolari : “O ano de 2019 foi difícil para mim, sobretudo durante a primeira metade da temporada. Perdemos o pódio por alguns segundos na Argentina depois da minha primeira pole. Para 2020 tenho de começar como terminei 2019. Treinei muito neste inverno, mal posso esperar para estar na Austrália!”

Christophe Guyot : “Depois de um título de vice-campeão do mundo no ranking de equipas, iniciamos a temporada de 2020 entre os favoritos ao campeonato. Este ano, a paragem australiana terá um gosto particular. Podemos agradecer à associação “Estrelas da Caridade” apoiada pela promotora Dorna, que vai montar um leilão com equipas e itens doados pelos pilotos. Muitas pessoas participaram nele, incluindo a GMT94, para trazer o seu apoio aos australianos para o desastre climático que acabaram de viver.”