Ainda tem apenas 17 anos, mas Manuel González (Kawasaki ParkinGO) já começou a fazer ondas no ultra-competitivo Mundial de Supersport após apenas uma corrida. O atual campeão mundial de SSP300 evoluiu ao longo do dia, a caminho da 8ª posição na complicada Phillip Island, uma pista que ainda não tinha pisado antes do início da semana.

No entanto, as semanas desde então não correram como planeado, por razões óbvias.

A atual crise mundial da pandemia de saúde tem paralisado praticamente todos os eventos desportivos em todo o mundo, incluindo o Mundial de Supersport. Enquanto só com o passar do tempo dará para dizer até quando, González permanece razoavelmente sereno, como admitiu em declarações recentes.

“Estou em casa como quase todos os outros; Não posso fazer a maior parte dos exercícios, sair para uma corrida ou o meu regime de treino habitual. Mas temos de ser pacientes”, diz o adolescente. “Não sabemos quando voltaremos a correr. Espero que daqui a um mês, mas agora resolver a pandemia é que é importante. São tempos difíceis e a tomada de decisão está nas mãos das pessoas que sabem gerir situações graves como esta.”

Falando de Madrid, uma das cidades que mais atingidas pela pandemia COVID-19, González está a mudar do movimento ao ar livre para os livros e qualquer exercício interno que possa fazer.

“Quero mesmo andar de moto, mas temos de esperar. Posso trabalhar na minha bicicleta estacionária e em algum outro treino em casa.”

Felizmente, nada disto vai diminuir o efeito da sua estreia em Phillip Island, uma boa chegada à classe de pesos médios.

“Phillip Island foi um bom fim-de-semana. Trabalhámos em encontrar uma base para a moto durante os testes; na sexta-feira tudo estava pronto para trabalhar em afinação para o fim-de-semana. Não podíamos fazer muito na FP1, mas a FP2, FP3 e Superpole correram muito bem, fui mais rápido depois de cada sessão e encontrámos uma boa configuração.”

“Domingo, na verdade, não correu muito bem. Estava mais quente e ventoso; a traseira da moto estava a derrapar muito. Não tivemos muita experiência com a mota, tenho a certeza que algumas equipas sabiam melhor o que fazer nessas circunstâncias, mas saímos com o que tínhamos e, como resultado, os meus pneus acabaram por criar dificuldades.”

“Não tínhamos objetivos, em termos de posições. Sabia que podia estar lá, a esta distância do líder e na corrida, consegui andar com alguns dos pilotos mais rápidos. Tive uma batalha com Fuligni perto do fim e acabei por subir duas posições por causa das penalidades nas boxes. A minha equipa geriu perfeitamente essa parte. Portanto, no geral, estou muito feliz com a minha estreia.”

A corrida de bandeira-a-bandeira e a disposição obrigatória do pit-stop – uma estreia para González – poderiam ter acrescentado uma camada extra de dificuldade para a sua estreia… Mas o adolescente vê a coisa de outra forma.

“Na verdade, ajudou-me! As corridas de Supersport são mais longas, por isso permitiu-me recuperar um pouco o fôlego. Estava a meio da corrida quando parei, e já estava muito cansada. Aquele minuto ajudou-me toneladas. Estava por voltar e ansioso para continuar a melhorar e ganhar posições!”

O estreante espanhol pretende continuar a crescer em estatura na série quando a próxima corrida se desenrolar, especialmente quando se aproxima totalmente da familiarização com o caráter da ZX-6R.

“Só preciso de quilómetros nesta moto. O que vimos é que preciso de travar muito mais do que na 300, enquanto tenho cuidado a abrir o acelerador. Sempre que saía em Phillip Island, o meu técnico e eu sentamo-nos depois a ver os dados; Todas as vezes, eu estava a melhorar a minha travagem. Chegamos a cerca de um segundo dos tempos mais rápidos. É difícil fechar a diferença de um segundo, mas acho que estarei mais perto quando chegarmos a pistas como Jerez ou Aragón.”

“Se eu puder lutar por um pódio, vou nessa direção. Não estou assim tão longe. É verdade que o Locatelli estava um passo acima de todos, mas outros tipos como o De Rosa ou o Cluzel não estavam assim tanto atrás. E consegui acompanhá-los, especialmente nos Treinos Livres. Foi mais difícil ultrapassar em condições de corrida, a começar mais para trás, mas consegui acompanhar.”

“Agora vou ter de me concentrar em ter mais experiência com a equipa e fechar essa diferença com a frente. É esse o objetivo deste ano. Não estamos a pensar em vitórias, mas em avançar e aproximarmo-nos, pelo menos para lhes dar um pequeno susto!”