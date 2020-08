Há algum tempo que se sabia que Shaun Muir da SMR, que gere a equipa de fábrica da BMW Motorrad nas SBK, era da opinião que deveriam ter uma equipa satélite na grelha, que multiplicaria a capacidade de aquisição de dados e portanto a velocidade de desenvolvimento das S1000RR, ainda muito jovens para que todos os complexos parâmetros que envolvem afinar uma Superbike hoje em dia se pudessem conjugar para resultados consistentes…

Agora, transparece que um contacto já do ano passado entre a BMW e a equipa vencedora das Superport dos irmãos Evangelista está de novo a ser explorado, visando realizar uma velha ambição de Fabio Evangelista, nomeadamente passar com a sua equipa para a classe de SBK.

A capacidade de preparação da equipa está maios que comprovada, com as Yamaha R6 amarelas inscritas pela formação consistentemente as mais rápidas da grelha de Supersport, e com múltiplas vitórias de 2019 divididas entre os seus dois pilotos, Caricasulo e Krummenacher, que levou o título, antes do esforço passar para um só piloto este ano, Locatelli, que tem dominado a ponto de ter vencido todas as 5 corridas do ano de 2020 até agora, um recorde em si…

Não se sabe se a equipa manteria uma estrutura nas SSP ou passaria só para as SBK, mas parece mais lógica a última opção, até porque a BMW não tem um modelo nas Supersport… e com a capacidade de aprendizagem que Locatelli vem demonstrando, talvez até a escolha de piloto estivesse facilitada!