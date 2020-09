James Toseland, team manager da WRP Wepol Racing Team, traça os seus objetivos depois das fortes exibições de Danny Webb em MotorLand Aragón: “Estamos à procura de terminar dentro dos seis primeiros antes do final da temporada”

Depois de se ter estreado no Mundial de Supersport na temporada de 2020, a WRP Wepol Racing, gerida por James Toseland, trouxe Danny Webb para competir pela equipa. A temporada começou forte com um top 10 final, aproveitando as desclassificações mais acima da grelha, com a equipa a continuar a progredir desde então

Depois de a temporada ter sido reiniciada em Jerez, Webb esteve perto de garantir resultados nos dez primeiros apenas com o seu ritmo, enquanto um fim de semana misto em Portimão foi seguido por um forte fim de semana de MotorLand Aragón com dois nonos lugares. As fortes prestações continuaram na Ronda Pirelli de Teruel, no mesmo circuito, com um oitavo melhor da temporada na Corrida 1 e outro top 10 na Corrida 2.

Reagindo aos resultados recentes e delineando os seus objetivos para 2020, James Toseland (ex-Campeão Mundial de SBK e Team Manager da WRP Wepol Racing) disse: “Começámos esta pequena equipa apenas em dezembro e terminar dentro do top 10 de uma prova do Campeonato do Mundo, na nossa primeira corrida na Austrália, foi incrível. Aí foi por causa das desqualificações dos MVs que nos promoveram para o top 10 na corrida da Austrália, mas nas duas últimas rondas aqui em Aragão estamos lá por mérito próprio.”

“Tem sido muito trabalho duro do Danny Webb e da equipa sermos tão competitivos depois de tão pouco tempo e estamos a contar terminar dentro dos seis primeiros antes do final da temporada em Portugal.”

Foi um prazer gerir uma equipa profissional tão trabalhadora. Há tantas variáveis que precisam de ser implementadas no que diz respeito a motos de corrida ao mais alto nível e quero agradecer a todos os envolvidos que trabalharam tanto para garantir que todas estas coisas são cuidadosamente geridas para serem bem sucedidas.”