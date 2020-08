O novo formato para 2020 do Mundial de Supersport regressa à competição no Motorland Aragón este fim de semana, com os pilotos da Kawasaki Puccetti Lucas Mahias e Philipp Öttl prontos para lutar pelos lugares do pódio mais uma vez.

O campeão de SSP em 2017 Mahias ocupa atualmente a terceira posição do ranking, tendo registado dois pódios nas últimas rondas em Espanha e Portugal. Um dos pilotos mais bem sucedidos no campeonato, Mahias tem como objetivo imediato reduzir um défice de 28 pontos para o seu compatriota Jules Cluzel para subir na tabela de pontos.

Lucas já demonstrou anteriormente as suas proeza no circuito Motorland Aragón, tendo vencido a corrida de SSP aqui em 2017.

Após apenas três rondas completas e cinco corridas individuais da sua nova carreira nas SSP, Öttl ocupa o quinto lugar da geral, com um pódio em Jerez a somar aos seus pontos.

Além dos seus pontos de sucesso, Philipp também registou um arranque da primeira fila, na ronda de Jerez, no início de Agosto.

A MV Agusta também ainda está na luta

Depois da pandemia Covid-19 ter afetado o calendário do campeonato profundamente, cada fim de semana de corrida apresenta agora não uma, mas duas corridas de pontuação completa.

Após a conclusão do primeiro cabeça-de-cartaz da dupla jornada de Aragón, todo o circo das SSP permanecerá no traçado de 5,077km de comprimento para mais um fim de semana completo de corridas, intitulado Ronda de Teruel, entre 4 e 6 de Setembro.

Lucas Mahias afirmou: “Quero muito compensar o meu recente acidente em Portimão e por isso mal posso esperar para voltar à pista. Gosto do circuito de Aragón e ganhei a corrida de Supersport aqui em 2017. Será a segunda vez que competirei na Kawasaki Ninja ZX-6R nesta pista. No ano passado, ainda era cedo e ainda não estava totalmente confiante com a minha configuração. Este ano será diferente, a começar pelo tempo, claro, que vai estar quente. Espero identificar rapidamente um bom ajusta para dar o meu melhor nas corridas.”

Philipp Öttl afirmou: “Motorland Aragón não é um dos meus favoritos, mas gosto o suficiente da pista e como já corri aqui no passado, posso dizer que o conheço muito bem. Mas nunca corri numa Supersport aqui e desta vez vai ser diferente. O importante será encontrar rapidamente a sensação certa com a moto nesta pista. Estamos numa parte quente do mundo e por isso voltaremos a lidar com temperaturas elevadas. Não vai ser fácil, mas com a ajuda da minha equipa tenho a certeza que consigo obter bons resultados.”