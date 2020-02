SSP 2020: Alex Bassani entra com a Yamaha MotoX Racing O jovem italiano está feliz por estar de volta ao Mundial Supersport e ansioso por começar... desporto MotoSport desporto/ssp-2020-alex-bassani-entra-com-a-yamaha_5e3ecd90ecd6251278702772





A Motoxracing vai subir ao Mundial de Supersport em 2020, tornando-se a equipa Yamaha Motoxracing Soradis, com o piloto Axel Bassani. Duplicando a sua presença no paddock, a equipa ainda não confirmou os seus planos para 2020 no Mundial, mas Bassani vai regressar ao Campeonato da primeira ronda europeia, competindo apenas na Copa Supersport Europeia.

Bassani estreou-se nas Supersport em 2016, um ano depois de ter alcançado um pódio na classe Superstock 600, terminando em segundo lugar na sua segunda corrida de sempre na pista de Magny-Cours.

Na sua primeira temporada nas SSP, obteve um melhor resultado de quarto lugar, mais uma vez em Magny-Cours, terminando o ano com cinco resultados no Top 8. Voltou para duas corridas em 2017 e marcou pontos em ambas as ocasiões, antes de regressar à série italiana de Superbike.

Agora de regresso com experiência no Mundial de Moto2, Bassani está ansioso pela sua primeira experiência numa Yamaha: “Estou feliz por estar de volta ao Mundial de SSP e por fazê-lo com a equipa de Motoxracing, que já conheço depois da experiência de 2019. Mal posso esperar para ir para o primeiro teste e fazer a primeira ronda em Jerez.”

Agora com 20 anos e numa moto mais competitiva, Bassani faz questão de dar um bom espetáculo:

“Ainda temos de definir os nossos objetivos porque primeiro queremos ver como corre a primeira corrida, mas definitivamente temos de ter um bom desempenho. O projeto parece-me muito bom e quero agradecer à equipa por esta oportunidade.”

Sandro Carusi, team manager da Yamaha Soradis Motoxracing, está satisfeito com a formação da sua equipa na corrida ao título do Mundial:

“Estamos muito satisfeitos por nos estrearmos no Supersport Mundial e podermos fazê-lo com Axel Bassani. Isto representa uma grande oportunidade para a equipa, e também temos o prazer de dar a Axel uma oportunidade real, pois, segundo todos nós, é um dos melhores jovens atualmente em circulação. No CIV de Superbike, não conseguimos atuar na nossa melhor condição ou para nos expressarmos ao máximo por várias razões e isso motiva-nos ainda mais a fazer o melhor que podemos. Pretendemos redimir-nos e causar uma boa impressão.”