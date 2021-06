Na primeira época ao serviço dos 'leões', Porro, de 21 anos, foi sem grande surpresa o mais votado pelos 18 treinadores e 18 capitães do campeonato.

"É com grande felicidade e orgulho que recebo este prémio de melhor defesa do ano da Liga. Deixo um agradecimento a todos e principalmente aos meus companheiros pela excelente temporada", manifestou o internacional pela 'La Roja', citado pelo site da Liga Portugal.

Em 2020/21, o espanhol anotou três golos, quatro assistências e foi por duas vezes considerado o melhor jogador em campo.

O jogador emprestado pelos ingleses do Manchester City incluiu o 'onze' do ano, juntamente com o compatriota Antonio Adán, que também hoje foi eleito o melhor guarda-redes da prova que terminou.

O Sporting sagrou-se campeão nacional pela 19.ª vez, 19 anos depois, ao terminar a I Liga 2020/21 com 85 pontos, contra 80 do FC Porto e 76 do Benfica.

AJC (PFO) // AMG

Lusa/Fim