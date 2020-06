O lateral esquerdo, que falhou os triunfos sobre o Tondela e Belenenses, evoluiu "sob vigilância médica", que ditará se já poderá vir a ser opção para o encontro às 21:15 no Estádio José Alvalade.

De fora da sessão na Academia de Alcochete, depois da folga de domingo, ficou Jovane Cabral, sujeito a "tratamento e trabalho de ginásio".

O jovem extremo cabo-verdiano abandonou o encontro com o Belenenses ao intervalo, devido a um "traumatismo na perna", como revelaria o treinador.

Ruben Amorim também não contou com os avançados argentino Luciano Vietto, submetido a "tratamento" a lesão, e brasileiro Luiz Phellype, que "continua a cumprir trabalho de recuperação".

Os 'leões' voltam a treinar na terça-feira às 10:00, sendo que o treinador Rúben Amorim fará a antevisão ao desafio frente ao Gil Vicente às 18:30 no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.

O Sporting é terceiro classificado com 52 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, embora a distantes 15 pontos do FC Porto, que lidera com três de avanço face ao Benfica.

O Gil Vicente é 11.º com 33 pontos, nove pontos acima da linha de água.

