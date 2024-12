O jogo, com início às 20:45, abre os oitavos de final da Taça, eliminatória que terá jogos até meados de janeiro, com o Farense a receber o Benfica em 14 de janeiro, e o Sporting de Braga o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, a 15.

A receção ao Santa Clara é novo teste de fogo a João Pereira, depois de um regresso às vitórias no sábado, com o Boavista (3-2), na I Liga, num momento em que a equipa ainda procura adaptar-se ao novo treinador e à saída de Ruben Amorim, que assinou pelo Manchester United.

Em seis jogos, o antigo treinador da equipa B apenas venceu dois: o modesto Amarante (6-0), nos 16/avos de final da Taça de Portugal, e o último jogo da Liga, com os 'axadrezados', mas com muito sofrimento à mistura.

Uma das quatro derrotas foi precisamente com o Santa Clara, em jogo do campeonato, em 26 de novembro, com a equipa dos Açores, que é surpreendente quarta classificada no campeonato, a vencer pela primeira vez na história em Alvalade, com golo de Vinicius Lopes.

Os oitavos de final prosseguem no sábado, com dois duelos entre equipas de escalões inferiores, Tirsense-Rebordosa, do Campeonato de Portugal, e Oliveira do Hospital-São João de Ver, da Liga 3, o que garante já a presença destas divisões nos 'quartos'.

De resto é preciso esperar até meados de janeiro para a conclusão da eliminatória, que tem previstos três jogos para 12 de janeiro, um domingo, com cinco equipas da I Liga em ação e mais um 'outsider'.

Os jogos opõem o Elvas, do Campeonato de Portugal, ao Vitória de Guimarães, e os primodivisionários Casa Pia diante do Rio Ave e Gil Vicente a receber o Moreirense.

Na terça-feira seguinte, de 14 de janeiro, o Benfica, recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26, visita o Farense, e a 15, no fecho da eliminatória, o Sporting de Braga recebe o Lusitano de Évora, emblema do Campeonato de Portugal.

RPM // AJO

Lusa/Fim