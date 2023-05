O Sporting e o Benfica empataram 2-2 no dérbi da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no domingo, com os 'leões' a defenderem que o golo do empate obtido por João Neves, aos 90+4 minutos, foi irregular, por fora de jogo de Florentino.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD volta a reforçar a necessidade de serem conhecidos os áudios entre o VAR e as equipas de arbitragem. O jogo de ontem [domingo], frente ao Benfica, ficou marcado por uma decisão no final da partida onde a unanimidade da crítica afirmou que o golo do empate do adversário é irregular por bloqueio de um jogador encarnado em fora de jogo ao capitão leonino. Há, claramente, um erro técnico do VAR que não aplicou as leis de jogo, impedindo que a nossa equipa conquistasse os três pontos", refere o clube em comunicado.

Os 'leões' referem que, apesar de a FIFA proibir a transmissão dos áudios em direto, em Inglaterra o responsável máximo da arbitragem, o ex-árbitro Howard Webb, mostrou lances da jornada e respetivos áudios para explicar as decisões do VAR.

"A única forma de conseguirmos ter em Portugal uma arbitragem mais qualificada e profissional é trilharmos um caminho pela transparência, onde seja conhecido o racional de decisões que afetam os clubes e a classificação final. Serem conhecidos os áudios do VAR é certamente um passo correto e de extrema importância nesse sentido", acrescentam.

No documento, o Sporting reconhece que a época ficou "aquém das expectativas" e que esta tomada de posição não tem a intenção de "desculpar" o facto de os 'leões' não terem atingido os seus objetivos.

"No entanto, existem decisões erradas e sem explicação racional que são prejudiciais para nosso futebol e neste caso em concreto falsearam a verdade desportiva do jogo", conclui.

Com o empate na receção ao Benfica, o Sporting 'entregou' ao Sporting de Braga o terceiro lugar no campeonato e, consequentemente, a vaga na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que somam 71 pontos, menos quatro do que os bracarenses.

Já o Benfica, líder do campeonato, parte para a última jornada, na qual vai defrontar o lanterna-vermelha Santa Clara, com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, que contabiliza 82, numa luta a dois pelo título.

AJO // NFO

Lusa/Fim