As 'encarnadas', que eram as detentoras do troféu, adiantaram-se aos 27 minutos, através da espanhola Cristina Martin-Prieto, mas as 'leoas' reagiram no último quarto de hora, tendo Telma Encarnação igualado, aos 75, e Cláudia Neto consumado a reviravolta, aos 85.

Com este triunfo, o Sporting chega aos três troféus na Supertaça feminina, igualando precisamente o Benfica, num palmarés que conta ainda com vitórias de Sporting de Braga, Valadares Gaia e Futebol Benfica, todos com um.

