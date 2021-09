O prémio foi entregue ao diretor do futebol de formação do clube, Tomaz Morais, que esteve presente a assembleia-geral da ECA, em representação dos 'verde e brancos', juntamente com o vice-presidente Francisco Salgado Zenha.

???????Presente no dia de encerramento da reunião magna da ECA esteve também o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, que discursou ainda antes de ser conhecida a atribuição do prémio ao Sporting.???????

Os 'leões' estavam nomeados juntamente com Valência (Espanha), Ludogorets (Bulgária) e Aberdeen (Escócia) para um galardão que começou a ser atribuído em 2010 e foi retomado este ano pela ECA, após uma interrupção de três anos, iniciada em 2018.

Os prémios da ECA pretendem "promover e recompensar os grandes feitos dos clubes membros que podem servir como inspiração para a comunidade do futebol", explicou a associação, em comunicado, no momento da divulgação dos nomeados, em 30 de agosto.

Segundo uma nota do clube de Alvalade, nessa data, a nomeação decorreu do seu projeto de formação "que assenta no Modelo Centrado no Jogador (MCJ)".

O MCJ é uma 'fórmula' idealizada pelo clube que se "foca no desenvolvimento do jogador a 360 graus, através de uma abordagem multidisciplinar", que integra "áreas como a técnica, a tática, a científica e a tecnológica, entre outras".???????

Em 2017, o Sporting já tinha sido premiado pela ECA com o prémio de clube de futebol feminino do ano.

Outros clubes nacionais já galardoados pela ECA incluem o Sporting de Braga, em 2011, com o prémio de evolução desportiva, assim como o FC Porto, em 2010, pela sustentabilidade ambiental do Estádio do Dragão.

SYL // RPC

Lusa/Fim