Na Polónia, os 'leões' entraram muito forte no encontro e, no final do primeiro período, já venciam por 31-16, chegando ao intervalo com uma vantagem de 14 pontos (54-40), confirmando o triunfo já na segunda metade (17-13 e 12-19) e assumindo o segundo posto do agrupamento, com dois pontos, os mesmos que o CSM Oradea, da Roménia, que hoje venceu em casa o Benfica por 68-56.

A formação romena entrou melhor na partida e chegou ao intervalo a vencer por 49-30 (30-20 e 19-10), e as 'águias' ainda reduziram as distâncias no segundo tempo, graças a um ótimo terceiro período (10-21), mas não conseguiram impedir a vitória dos homens da casa, que venceram por 12 pontos de diferença.

As 'águias' estão no quarto e último lugar do grupo K com um ponto, a mesma pontuação do Trefl Sopot.

DN // AJO

Lusa/fim