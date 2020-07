Os 'leões', que somaram a quarta vitória consecutiva, adiantaram-se no marcador por Wendel, aos 21 minutos, com Gonzalo Plata a aumentar a vantagem aos 49, enquanto Rúben Ribeiro, de grande penalidade, reduziu aos 90.

Com a vitória de hoje, o Sporting soma 55 pontos no terceiro lugar, com cinco de vantagem sobre o Sporting de Braga e a nove de distância do Benfica, que é segundo, enquanto o Gil Vicente, que voltou às derrotas, está em 11.º, com 33, seis acima da zona de despromoção.

