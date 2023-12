O sueco Viktor Gyökeres (11 minutos) e Pedro Gonçalves (60) marcaram os golos dos 'leões', num encontro em que os 'dragões' ficaram reduzidos a 10 jogadores, após a expulsão de Pepe (51).

Com este triunfo, o Sporting passou a somar 34 pontos, mais um do que o Benfica e três do que o FC Porto.

NFO // AMG

Lusa/Fim