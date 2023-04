Marita, aos 18 minutos, e Ricardo Esgaio, aos 60, marcaram os tentos dos 'leões', que pontuaram pelo 10.º jogo consecutivo (oito vitórias e dois empates), enquanto o uruguaio Coates apontou, na própria baliza, o golo dos forasteiros, aos 69.

Na classificação, o Sporting, que ficou matematicamente afastado do título nesta ronda, passou a somar 64 pontos, a sete do Sporting de Braga, terceiro, que na próxima ronda se desloca à Luz, enquanto o Famalicão caiu para sétimo, com 42.

PFO // PFO

Lusa/Fim