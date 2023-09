Gyökeres bisou de grande penalidade, aos 21 e 90 minutos, e Pedro Gonçalves (35) marcou o outro golo dos 'leões', com o Farense, com menos um desde os 18 minutos, por expulsão de Gonçalo Silva, ainda a empatar com dois tentos de Mattheus Oliveira (37 e 55).

O Sporting isolou-se na primeira posição, com 19 pontos, mais um do que o Benfica e três do que o FC Porto, enquanto o Farense é 12.º, com seis.

