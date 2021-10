O campeão nacional inaugurou o marcador aos 14 minutos, por intermédio de Matheus Nunes, mas o Arouca, que não vence no campeonato há cinco jogos, empatou aos 51, com um golo de Oday Dabbagh, pouco antes de Nuno Santos fixar o resultado final, aos 54.

O Sporting, uma das três equipas invictas na prova, a par do Benfica e do FC Porto, apanhou os 'dragões' no segundo lugar, com 20 pontos, menos um em relação ao rival lisboeta, que recebe no domingo o Portimonense, enquanto o Arouca é 16.º e antepenúltimo classificado, com cinco pontos.

RPC // RPC

Lusa/fim