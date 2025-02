No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os 'leões', que já venciam ao intervalo, por 14-13, superiorizaram-se ao adversário na segunda parte e estabeleceram mais uma vitória importante no 'sonho', beneficiando da derrota dos franceses do Paris Saint-Germain.

O capitão Salvador Salvador, com oito golos, foi o melhor marcador da partida, sendo secundado pelo colega islandês Orri Thorkelsson, que apontou sete, enquanto do lado do Eurofarm Pelister o melhor marcador foi Filip Kuzmanovski, com um total de seis.

O conjunto de Ricardo Costa entrou mais forte e dilatou logo a vantagem inicial para 3-0, margem que susteve até aos 6-3, altura em que o Eurofarm Pelister recuperou e foi capaz de igualar a partida (7-7), embora rapidamente desfeita pelos 'verde e brancos'.

Os lisboetas tiveram uma arma valiosa no guarda-redes norueguês André Kristensen e voltaram a alcançar três tentos de diferença (11-8), aproveitando a eficácia do capitão Salvador Salvador, que contrastou com Martim Costa, a acertar dois em sete remates.

Contudo, o intervalo chegou com uma vantagem tangencial (14-13), face à boa solidez dos macedónios, numa altura da temporada em que o Sporting procura reencontrar a dinâmica dos meses iniciais, devido à paragem prolongada para se disputar o Mundial.

O Eurofarm Pelister ainda logrou discutir o resultado nos primeiros minutos da etapa complementar, nos quais empatou a 17-17, mas, a partir daí, o Sporting comandou as incidências da partida e não mais deixou 'fugir' a vantagem, que chegou a oito pontos.

Com o resultado em 22-20, o Sporting atingiu um parcial impressionante de 7-1, o que 'deitou por terra' quaisquer aspirações dos macedónios no encontro, que contou com uns minutos finais disputados a um ritmo baixo, tendo o resultado concluído em 30-24.

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting -- Eurofarm Pelister, 30-24.

Ao intervalo: 14-13.

Sob a arbitragem de, as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting (30): André Kristensen, Pedro Martínez (1), Pedro Portela, Orri Thorkelsson (7), Edy Silva, Salvador Salvador (8) e Martim Costa (2). Jogaram ainda Francisco Costa (5), Jan Gurri (1), William Hoghielm (1), João Gomes (1), Christian Moga, Natán Suárez (2), Mamadou Gassama (2), Diogo Branquinho e Mohamed Aly.

Treinador: Ricardo Costa.

- Eurofarm Pelister (24): Nikola Mitrevski, Domen Tajnik (1), Bogdan Radivojevic (2), Petar Atanasijevic, Mohamed Mamdouh (3), Filip Kuzmanovski (6) e Oussama Hosni (5). Jogaram ainda Zharko Peshevski (4), Pavle Atanasijevic, Ilija Abutovic, Samoil Ristevski (1), Uros Borzas (1), Alem Hadzic (1), Filip Ivic, Cvetan Kuzmanovski e Nenad Kosteski.

Treinador: Raúl Alonso.

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.

