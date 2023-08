Em Rio Maior, casa emprestada dos 'gansos', num encontro que esteve interrompido mais de 10 minutos para assistência a um adepto, o avançado português marcou aos três e 61 minutos, com Clayton ainda a empatar aos 58.

Com este triunfo, o Sporting passa a somar seis pontos, mais três do que as restantes oito equipas que tinham vencido na primeira jornada, entre as quais o Casa Pia.

