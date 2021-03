No Pavilhão Multiusos de Sines, os 'leões' adiantaram-se no marcador por intermédio de Alex Merlim, com Rocha a ampliar a vantagem. Na segunda parte, Zicky, por duas vezes, Pauleta e João Matos marcaram para o Sporting, com Silvestre a 'bisar' na partida a reduzir a desvantagem do Benfica.

Com o triunfo de hoje, o terceiro nesta competição, o Sporting igualou o Benfica em número de títulos na Taça da Liga e venceu pela primeira vez os 'encarnados' em finais desta prova. As anteriores duas finais entre as duas equipas foram favoráveis ao Benfica.

