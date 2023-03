Num jogo com duas caras, o Sporting entrou mais forte, aproveitando melhor os ressaltos e os 'turn-overs', para ter o marcador a seu favor, tendo chegado ao intervalo a vencer por oitos pontos.

Pela tendência que o encontro levava, dificilmente se acreditaria que o Benfica conseguisse dar a volta aos acontecimentos, mas o que certo é conseguiu, graças a uma melhor postura defensiva, com diversos roubos de bola e com contra-ataques venenosos, mas acabaria por claudicar a 1.40 minutos do final, período em que os 'leões' reassumiram a liderança do marcador para não mais a largar.

Na próxima ronda o Benfica volta a ter outro teste de fogo, pois recebe o FC Porto, a 11 de março, às 15:00. Já o Sporting defronta no mesmo dia o Lusitânia, em Angra do Heroísmo.

João 'Betinho' Gomes, com 30 pontos e quatro ressaltos foi o destaque dos 'encarnados', enquanto, do lado do Sporting, Isaiah Armwood foi o jogador em evidência com 16 pontos, sete ressaltos e duas assistências.

Sem poderem contar com Toney Douglas -- o Benfica informou hoje que o base norte-americano irá estar afastado da competição nas próximas "duas a três semanas" devido a "mecanismo contusional do joelho direito em contexto de treino" --, os 'encarnados' entraram em falso no encontro.

Os 'leões' foram taticamente mais disciplinados e com maior equilíbrio nas ações de jogo, aproveitando melhor as falhas dos 'encarnados' para chegar ao final do 10 minutos a vencer, por 27-26.

Depois de sofrer mais sete pontos nos primeiros dois minutos, o treinador Norberto Alves viu-se obrigado a pedir uma paragem técnica, mas que de nada valeu. O Sporting continuou a ser melhor e, depois de uma dupla falta antidesportiva de Ivan Almeida, Diogo Ventura não se fez rogado e converteu os quatro pontos, colocando os 'leões' a vencer por 12 pontos (42-30) o que contribuiu para o 52-44, ao intervalo.

Na segunda parte, a formação da Luz entrou transfigurada, melhorou defensivamente e mostrou-se menos perdulária na finalização tendo João 'Betinho' Gomes feito a igualdade (65-65) na sequência de dois lançamentos livres (21-13, no parcial).

Com tudo em aberto no último quarto, o Benfica chegou à condição de vencedor (72-70) com os dois pontos conquistados por Aaron Broussard, na sequência de uma jogada de contra-ataque, depois João 'Betinho' Gomes e Ivan Almeida ampliaram para 75-70.

Uma desvantagem de cinco pontos a outros tantos minutos do final (chegou a ser de oito) que obrigou o Sporting a arriscar mais e a jogar com as faltas do Benfica. A 1.40 minutos do final apareceu Isaiah Armwood, que não só fez a igualdade (80-80), com um 'triplo', como lançou a equipa para a vitória na jogada seguinte recolocou a formação de Alvalade a vencer (82-80) e ainda foi a tempo de selar o resultado (86-82).

Jogo realizado no João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica: 86-82.

Ao intervalo: 52-44.

Sob a arbitragem de Fernando Sá Rocha, Sónia Teixeira e Frederico Maia as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting (86): Eddy Polanco (12), António Monteiro (3), Joshua Patton (13), Isaiah Armwood (16) e Marcus Lovett Jr. (5). Jogaram ainda: Travante Williams (13), Ricardo Monteiro (3), Marko Loncovic (4), Diogo Ventura (9), João Fernandes e André Cruz (8).

Treinador: Pedro Nuno Monteiro.

- Benfica (82): Aaron Broussard (8), José Barbosa (6), João 'Betinho' Gomes (30), Terrell Carter II (10) e Ivan Almeida (10). Jogaram ainda: Ben Romdhane, Diogo Gameiro (3), Sérgio Silva, Maik Zirbes (6) e James Ellisor (9).

Treinador: Norberto Alves.

Marcha do marcador: 27-26 (10 minutos), 52-44 (intervalo), 65-65 (30) e 86-82 (resultado final).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.

CYP // NFO

Lusa/Fim.