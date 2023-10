No estádio José Alvalade, o Sporting adiantou-se no marcador com um golo do sueco Gyökeres, aos 31 minutos, mas o Arouca empatou aos 52 pelo espanhol Mújica, numa altura em que os 'leões' já jogavam com menos um por expulsão de Diomandé, aos 42.

O Sporting conseguiu regressar às vantagem aos 68, pelo japonês Morita, com o Arouca a terminar também com 10 jogadores por expulsão de Rafael Fernandes, aos 87.

Com este triunfo, o quarto consecutivo no campeonato, o Sporting lidera a I Liga com 22 pontos, mais um do que o Benfica e três do que FC Porto, enquanto o Arouca soma a quarta derrota seguida e é 16.º, com seis.

