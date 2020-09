No primeiro jogo oficial da nova época, numa altura em que os 'leões' têm nove jogadores e o treinador Rúben Amorim infetados com covid-19, o jovem avançado Tiago Tomás marcou o único golo do jogo logo aos sete minutos.

Com a vitória de hoje no estádio José Alvalade, o Sporting apurou-se para o 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Europa, defrontando agora os austríacos do LASK, que venceram hoje o Dunajska Streda por 7-0.

AJO // AJO

Lusa/fim