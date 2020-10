Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting informa que receberá pela transferência de Wendel o montante fixo de 20,3 ME, "acrescido do valor condicional de até quatro milhões de euros, em função de objetivos relacionados com a participação do jogador em jogos e com a performance desportiva do FC Zenit".

A SAD 'leonina' adianta que os encargos com os serviços de intermediação relativos à transferência do médio brasileiro, de 23 anos, que representou os 'leões' nas últimas três épocas, ascendem a 1,78 ME.

RPC // NFO

Lusa/fim